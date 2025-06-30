Aşure günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

Hicri takvime göre muharrem ayı içerisindeyiz. Aşure Günü ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişi bu mübarek günü kaçırmak istemiyor. "Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor" sorusuna yanıt arayanların sayısı artarken, gözler takvimlere çevrildi. İşte 2025 yılı için Aşure Günü tarihi... 1 | 3

Aşure Günü ne zaman? Hicri takvimin en kıymetli zamanlarından biri olan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Bu yıl Aşure Günü 5 Temmuz'a denk geliyor. 2 | 3