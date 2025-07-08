ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...
ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Özellikle mezun olmaya yakın adaylar sonuç tarihi aramasını sıklaştırdı. Her saat "ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor. İşte olası tarih...
ATA AÖF sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Geçen pazar sona eren sınavların sonuç tarihi hakkında bilgi almak isteyenler "ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. Bir önceki sınav süreci merak ediliyor. İşte beklentiler...
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF bütünleme sınav sonuç tarihi hakkında Atatürk Üniversitesinden yapılan bir açıklama yok. Fakat bir önceki sınav 1 Haziran'da sona ermiş, sonuçlar 4 Haziran'da duyurulmuştu. Aynı süreç işlediği takdirde bütünleme sınav sonuçlarının 9 Temmuz'da ilan edilmesi beklenir.