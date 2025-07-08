ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...

ATA AÖF sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Geçen pazar sona eren sınavların sonuç tarihi hakkında bilgi almak isteyenler "ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. Bir önceki sınav süreci merak ediliyor. İşte beklentiler...

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