ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sonuçları bugün mü açıklanıyor?

ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanması ile birlikte soru ve cevap anahtarı araması yapıldı. Bu süreç de sona ererken şimdi sonuç tarihi araştırılıyor. Her gün "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.

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