ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sonuçları bugün mü açıklanıyor?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı tamamlandı. Sınav sonrası sonuçlar gündem oldu. Binlerce kişi "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...
ATA AÖF bütünleme sınavı 5-6 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanması ile birlikte soru ve cevap anahtarı araması yapıldı. Bu süreç de sona ererken şimdi sonuç tarihi araştırılıyor. Her gün "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF bütünleme sınav sonuç tarihi hakkında Atatürk Üniversitesinden yapılan bir açıklama yok. Fakat bir önceki sınav 1 Haziran'da sona ermiş, sonuçlar 4 Haziran'da duyurulmuştu. Aynı süreç işlediği takdirde bütünleme sınav sonuçlarının 9 Temmuz'da ilan edilmesi beklenir.
ATA AÖF DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ