Atatürk Havalimanı'nda çarpıcı dönüşüm! Havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'nda hummalı bir çalışma sürüyor. Bir dönem Türkiye'nin yurtdışına açılan kapısı olan Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'nin en büyük şehir parkı inşa ediliyor. Ağaç ve peyzaj düzenlemeleriyle yeşile bürünen alan havadan görüntülendi.
İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte bir süre VIP uçuşların yapıldığı İstanbul Atatürk Havalimanı dönüşüyor.
Geçen günlerde uzun yıllar dış hatlar operasyonuna ev sahipliği yapan 238 bin 950 bin metrekarelik Dış Hatlar Terminali, teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamına alınmıştı.
Öte yandan Atatürk Havalimanı’nda bir millet bahçesi inşa ediliyor.
Türkiye’nin en büyük şehir parkı olacağı ifade edilen millet bahçesi, tamamlandığında 2 milyon metrekarelik bir alana sahip olacak.
İHA, ağaç ve peyzaj düzenlemeleri ile yeşile bürünen alan havadan görüntüledi.
Pistlerin üzerinde onlarca tenis, basketbol oyun sahaları yapıldığı görüldü.
70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ‘Ab-ı Hayat’ denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak.