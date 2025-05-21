Atatürk Havalimanı'nda çarpıcı dönüşüm! Havadan görüntülendi

Geçen günlerde uzun yıllar dış hatlar operasyonuna ev sahipliği yapan 238 bin 950 bin metrekarelik Dış Hatlar Terminali, teknoloji geliştirme bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Türkiye’nin en büyük şehir parkı olacağı ifade edilen millet bahçesi, tamamlandığında 2 milyon metrekarelik bir alana sahip olacak.

Öte yandan Atatürk Havalimanı’nda bir millet bahçesi inşa ediliyor.

İHA, ağaç ve peyzaj düzenlemeleri ile yeşile bürünen alan havadan görüntüledi.

70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda ‘Ab-ı Hayat’ denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak.