Atatürk’ün 19 Mayıs için gençliğe söylediği sözler: 19 Mayıs Atatürk sözleri ve fotoğrafları...

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini resmen başlattığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın yine tüm yurtta kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk de gençliğe büyük önem vererek bu anlamlı günü gençlere armağan etti. Bu nedenle Atatürk'ün gençler için söylediği sözler yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 19 Mayıs Atatürk sözleri...

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