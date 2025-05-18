Atatürk’ün 19 Mayıs için gençliğe söylediği sözler: 19 Mayıs Atatürk sözleri ve fotoğrafları...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanacak. Milyonlar Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad edecek. Bu özel günde yine her zaman olduğu gibi Atatürk'ün 19 Mayıs sözleri araştırılacak. İşte Atatürk’ün 19 Mayıs için gençliğe söylediği sözler...
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini resmen başlattığı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın yine tüm yurtta kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk de gençliğe büyük önem vererek bu anlamlı günü gençlere armağan etti. Bu nedenle Atatürk'ün gençler için söylediği sözler yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 19 Mayıs Atatürk sözleri...
19 Mayıs Atatürk sözleri...
"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz."
"Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetlerinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız."
"Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir."