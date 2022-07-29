Atıktan kapanan otoyol havadan görüntülendi
Atık sızıntısı nedeniyle akşam saatlerinde ulaşıma kapanan TAG Otoyolu, havadan görüntülendi. Otoyolun kapanmasına neden olan atık sızıntısının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi.
Dün saat 21.00 sıralarında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir tır yolda kaldı.
TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.
Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi.