Atina'da taksiciler kontak kapattı: 48 saatlik grev başladı
Yunanistan'ın başkenti Atina’da 48 saatlik greve giden taksi şoförleri, protesto için araçlarıyla Atina Uluslararası Havalimanı çevresinde konvoy oluşturdu. Taksiciler, hükümetten sektöre yönelik sorunlara çözüm talep ediyor.
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Yunanistan başkenti Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde taksiciler kontak kapattı.
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Taksiciler Sendikası'nın çağrısıyla başlayan grev 48 saat sürecek.
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Taksiciler, bugün sabah saat 06.00 itibarıyla ise çalışmayı durdurdu.
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Hükümetten, taksi sektörünün sorunlarına çözüm bulunması talep ediliyor.
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