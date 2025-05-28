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Atina'da taksiciler kontak kapattı: 48 saatlik grev başladı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da 48 saatlik greve giden taksi şoförleri, protesto için araçlarıyla Atina Uluslararası Havalimanı çevresinde konvoy oluşturdu. Taksiciler, hükümetten sektöre yönelik sorunlara çözüm talep ediyor.

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Atina'da taksiciler kontak kapattı: 48 saatlik grev başladı - Resim: 1

Yunanistan başkenti Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde taksiciler kontak kapattı.

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Atina'da taksiciler kontak kapattı: 48 saatlik grev başladı - Resim: 2

 Taksiciler Sendikası'nın çağrısıyla başlayan grev 48 saat sürecek.

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Atina'da taksiciler kontak kapattı: 48 saatlik grev başladı - Resim: 3

Taksiciler, bugün sabah saat 06.00 itibarıyla ise çalışmayı durdurdu.

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Atina'da taksiciler kontak kapattı: 48 saatlik grev başladı - Resim: 4

Hükümetten, taksi sektörünün sorunlarına çözüm bulunması talep ediliyor.

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