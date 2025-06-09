AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...

AUZEF final sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonrası sonuç tarihleri gündem oldu. bir önceki sınavın sonuçları 5. gün açıklanmıştı, son sınavın sonuçları hala ilan edilmedi. Bu sebeple "AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.

AUZEF final 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuç tarihi için bir bilgilendirme yapılmadı. Sonuçlar genellikle 10 gün içinde açıklanıyor. Geçen sınavın sonucu 5 gün içinde ilan edilmişti. AUZEF final 2025 sonuçlarının bayramın bitmesiyle açıklanması bekleniyor. Bu tarih de 10 Haziran'ı işaret ediyor.