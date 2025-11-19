AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bu tarih öne çıkıyor

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 Güz dönemi ara sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Olası tarihleri öğrenmek isteyenler "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.