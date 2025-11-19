Google Haberler

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bu tarih öne çıkıyor

AUZEF sınav sonuçları için yoğun bir araştırma söz konusu... Öğrenciler, tarihleri öğrenmek istiyor ve "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. Bir önceki sınav ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. İşte detaylar..

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 Güz dönemi ara sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Olası tarihleri öğrenmek isteyenler "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sonuç tarihleri ile ilgili duyuru yapılmadı. Bir önceki telefi sınavları 12-13 Temmuz tarihinde gerçekleşmiş sonuçlar 25 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde vize sonuçlarının 21 Kasım'da açıklanması beklenir.

Sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

Sınav sonuçlarına itirazlar auzefsinav.istanbul.edu.tr “Öğrenci İşlemleri” “Sınav Sonuçları” “İtiraz Ekle” alanından yapabiliyor.

