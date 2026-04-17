Avrupa çocukları korumak için önlemleri sıkılaştırıyor! İşte ülke ülke devreye alınan düzenlemeler

Çocukların sosyal medyada uygunsuz içeriklere maruz kalması, bağımlılık riski ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler yaratırken son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya şirketlerinin temsilcilerini daha hızlı adımlar atmaları için görüşmeye çağırdı.

Starmer, "Sosyal medya çocukların kendilerini nasıl gördüğünü, arkadaşlıklarını ve çevrelerindeki dünyayı şekillendiriyor. Buradan gelen risklere karşı göz yummak mümkün değil. Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

İngiltere’de var olan düzenlemelerin çocukları internetin zararlı etkilerinden korumadığına işaret eden Starmer, kısa süre içinde 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama konusunda gerekli adımı atacaklarını bildirdi.