Avrupa neye hazırlanıyor? Elektrik kesintileri sonrası tartışmalı plan yeniden gündemde
İspanya ve Portekiz genelinde yaşanan elektrik kesintileri milyonlarca kişinin dünyayla bağlantısını koparırken, Avrupa'da resmen kaos yaşandı. Metroların durduğu, ameliyatların iptal edildiği, trafiğin alt üst olduğu kesintilerin ardından gözler yeniden Avrupa Birliği'nin (AB) kısa süre önce hazırladığı "72 saatlik" acil durum hazırlığı stratejisine çevrildi. Birkaç ay önce AB, vatandaşlarına acil durum hazırlığı yağmaları için çağrıda bulunmuş, acil durum ihtiyaç listesi yayımlamıştı. Süreç Avrupa'nın yakın bir tehdide karşı önlem aldığına yorumlandı.
Avrupa'da dün başlayan geniş kapsamlı elektrik kesintilerinin ardından milyonlarca insanın temel modern ihtiyaçlara erişimden mahrum kalması, kentlerin karanlığa gömülmesi, trafiğin sıkışması ve toplu taşımanın durması herkesi şoke etti.
Sebebi belirlenemeyen kesintilerle ilgili kriz merkezleri oluşturulurken siber saldırı da dahil tüm ihtimaller araştırılıyor. İspanyol elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, elektrik şebekesindeki çok güçlü bir dalgalanma nedeniyle şebekenin çöktüğünü belirtirken, Portekiz'in şebeke operatörü REN de İspanya'daki şebekeye bağlı kesintiler yaşadıklarını bildirdi.
Kriz hazırlığı stratejisi yeniden gündemde
Tüm bu kargaşa içerisinde akıllara, AB Komisyonunun henüz bir ay önce açıkladığı yeni kriz hazırlığı stratejisi geldi. AB Komisyonunun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova, kesintilerin de Komisyonun yeni stratejisinde işaret edilen acil durumlardan biri olduğunu belirtti.
"Elektrik kesintileri dahil, farklı durumlar için tasarlanmıştı" ifadesini kullanan Hrncirova, şu açıklamayı yaptı:
"Komisyon, altta yatan nedeni ve durumun etkisini anlamak için İspanya ve Portekiz'in ulusal makamlarının yanı sıra Elektrik için Avrupa İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) ile temas halinde. Komisyon durumu izlemeye devam edecek ve ilgili tüm taraflar arasında sorunsuz bir bilgi alışverişi olduğundan emin olacaktır. Yürürlükteki AB mevzuatına göre, sistemi yeniden işler hale getirmek için protokoller mevcuttur."