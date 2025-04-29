Avrupa neye hazırlanıyor? Elektrik kesintileri sonrası tartışmalı plan yeniden gündemde

Sebebi belirlenemeyen kesintilerle ilgili kriz merkezleri oluşturulurken siber saldırı da dahil tüm ihtimaller araştırılıyor. İspanyol elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, elektrik şebekesindeki çok güçlü bir dalgalanma nedeniyle şebekenin çöktüğünü belirtirken, Portekiz'in şebeke operatörü REN de İspanya'daki şebekeye bağlı kesintiler yaşadıklarını bildirdi.

Tüm bu kargaşa içerisinde akıllara, AB Komisyonunun henüz bir ay önce açıkladığı yeni kriz hazırlığı stratejisi geldi. AB Komisyonunun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova, kesintilerin de Komisyonun yeni stratejisinde işaret edilen acil durumlardan biri olduğunu belirtti.

"Elektrik kesintileri dahil, farklı durumlar için tasarlanmıştı" ifadesini kullanan Hrncirova, şu açıklamayı yaptı:

"Komisyon, altta yatan nedeni ve durumun etkisini anlamak için İspanya ve Portekiz'in ulusal makamlarının yanı sıra Elektrik için Avrupa İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) ile temas halinde. Komisyon durumu izlemeye devam edecek ve ilgili tüm taraflar arasında sorunsuz bir bilgi alışverişi olduğundan emin olacaktır. Yürürlükteki AB mevzuatına göre, sistemi yeniden işler hale getirmek için protokoller mevcuttur."