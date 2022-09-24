Avrupa'da şaşırtan keşif: 1 milyon yıl geriye gittik

İspanya’nın kuzeyindeki Burgos kenti yakınlarındaki Atapuerca arkeolojik kazı alanında haziran sonunda bulunan ve 1 milyon 400 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eski insan ata fosili, Avrupa’da bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Atapuerca’da 30 Haziran’da bulunan ilk insan türüne ait yüz parçalarının araştırılmasına devam edilse de bilim insanları bu fosillerin en az 1 milyon 400 bin yıllık olduğu ve Avrupa kıtasında şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eski insan fosili olduğunu belirtiyor.