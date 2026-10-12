Avrupa'da sosyalleşmek lüks oldu: Her dört kişiden birinin parası yetmiyor

Romanya'da nüfusun yüzde 18,1'i, iki günde bir et, tavuk, balık veya eşdeğer bir öğünün maliyetini karşılayamadığını belirtiyor. Ülke, Avrupa Birliği'nde bu göstergenin en yüksek olduğu yer olarak öne çıkıyor.