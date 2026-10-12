Avrupa'da sosyalleşmek lüks oldu: Her dört kişiden birinin parası yetmiyor
Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2025 verileri, sosyal etkinliklere katılmaktan iki günde bir et veya balık yemeye kadar günlük yaşamda büyük farklar olduğunu gösterdi. Bir ülkede her dört kişiden biri sosyal etkinliklere bütçe ayıramıyor.
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın 7 Ekim 2026'da yayımladığı veriler, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal etkinliklerden beslenmeye kadar çeşitli ihtiyaçların karşılanabilirliğinde büyük farklar olduğunu ortaya koydu. Araştırma, 2025 yılına ait yaşam koşullarını kapsıyor.
Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 12,1'i, düzenli olarak bir sosyal etkinliğe katılmanın maliyetini karşılayamıyor. Ülkeler arasındaki farklılık ise oldukça büyük. Bazı ülkelerde bu sorun nüfusun dörtte birinden fazlasını etkilerken, bazılarında oran yüzde 4'ün altında kalıyor.
Sosyal etkinliklere ekonomik nedenlerle katılamayanların oranı Yunanistan'da yüzde 27,3 ile Avrupa Birliği'nin en yüksek düzeyine ulaştı. Böylece ülkede her dört kişiden birinden fazlası, düzenli sosyal etkinlikler için yeterli bütçeye sahip olmadığını bildirdi.
Avrupa Birliği'nin diğer ucunda ise Hırvatistan bulunuyor. Ülkede sosyal etkinliklere maddi nedenlerle katılamayanların oranı yüzde 3,9 ile birliğin en düşük seviyesinde. Bu sonuç, Yunanistan ile Hırvatistan arasında aynı harcama kalemindeki büyük farkı gösteriyor.
Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 8,5'i, iki günde bir et, tavuk, balık veya bunlara eşdeğer vejetaryen bir öğün tüketmenin maliyetini karşılayamıyor. Temel beslenmeye ilişkin bu göstergede de ülkeler arasında belirgin farklılıklar bulunuyor.
Romanya'da nüfusun yüzde 18,1'i, iki günde bir et, tavuk, balık veya eşdeğer bir öğünün maliyetini karşılayamadığını belirtiyor. Ülke, Avrupa Birliği'nde bu göstergenin en yüksek olduğu yer olarak öne çıkıyor.
Temel beslenme harcamalarını karşılayamayanların oranı Kıbrıs'ta yüzde 1,2 ile Avrupa Birliği'nin en düşük seviyesinde ölçüldü. Böylece Romanya ve Kıbrıs arasında aynı beslenme göstergesinde dikkat çekici bir fark oluştu.
Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 2'si, evinde kişisel kullanım amacıyla internet bağlantısı kurmanın maliyetini karşılayamıyor. İnternet erişimi pek çok ülkede yaygınlaşmış olsa da mali nedenlerle bağlantı sağlayamayanların oranı ülkeler arasında değişiyor.
Evde internet bağlantısının maliyetini karşılayamayanların oranı Romanya'da yüzde 6,2 ile Avrupa Birliği'nin en yüksek seviyesinde. Ülke, hem temel beslenme hem de internet erişiminin karşılanabilirliği bakımından araştırmada en olumsuz sonuçlara sahip.
Finlandiya'da evde internet bağlantısının maliyetini karşılayamayanların oranı yalnızca yüzde 0,1 olarak ölçüldü. Ülke, bu alanda Avrupa Birliği'nin en düşük oranına sahip olurken Romanya ile arasındaki belirgin fark dikkat çekti.
Eurostat'ın 30 Temmuz'da açıkladığı aynı yıla ait başka bir veri, 16 yaş ve üzerindeki AB nüfusunun yüzde 27,5'inin yılda bir haftalık ev dışı tatilin maliyetini karşılayamadığını gösterdi. Oran, 2024'e kıyasla 0,5 puan yükseldi.
Bir haftalık tatili ekonomik nedenlerle karşılayamayanların oranı Romanya'da yüzde 61,4'e ulaştı. Yunanistan'da yüzde 46,6 olan oran, Bulgaristan ve Macaristan'da yüzde 39,1 olarak ölçüldü. Lüksemburg ise yüzde 10,6 ile birliğin en düşük oranına sahip oldu.