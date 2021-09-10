Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus heykelinin parçaları bulundu Aydın'da bulunan Alabanda Antik Kenti'nde yapılan kazıda Roma İmparatoru Hadrianus için yapılan heykelin 6 parçası bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde Alabanda Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus için yapılan heykelin 6 parçası gün ışığına çıkarıldı. 1 | 10

Kazı Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, antik kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kazılarda heyecan veren eserlerle karşılaştıklarını söyledi. 2 | 10

Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu'ya en çok sefer düzenleyen imparatorlardan olan Publius Aelius Traianus Hadrianus adına yapılmış heykeli parçalanmış olarak bulduklarını belirten Tavukçu, imparatorun milattan sonra 120 yılında kente gelişi için yapıldığı düşünülen heykelin yaklaşık 1900 yıllık olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. 3 | 10