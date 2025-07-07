Ayşe Barım tahliye edildi mi, serbest bırakıldı mı?

Ayşe Barım tahliye edildi mi?

Ayşe Barım'ın duruşması devam ediyor. Henüz mahkeme kararını vermiş değil. Barım ilk ifadesinde "Benimle ilgili tüm iddialar asılsızdır. Bu iddiaları sosyal medyada kimliği belirsiz kişiler yaymıştır" dedi.