Ayşe Barım tahliye edildi mi, serbest bırakıldı mı?
Menajer Ayşe Barım'ın bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanan Barım'ın davası yakından takip edilirken "Ayşe Barım tahliye edildi mi" sorusu peş peşe geliyor.
Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Barım'ın davasının ilk duruşması bugün gerçekleşiyor. Binlerce kişi son durumu merak ederken "Ayşe Barım tahliye edildi mi" sorusuna yanıt aranıyor.
Ayşe Barım tahliye edildi mi?
Ayşe Barım'ın duruşması devam ediyor. Henüz mahkeme kararını vermiş değil. Barım ilk ifadesinde "Benimle ilgili tüm iddialar asılsızdır. Bu iddiaları sosyal medyada kimliği belirsiz kişiler yaymıştır" dedi.
Barım'a destek için ünlü oyuncular Birce Atalay, Hakan Kurtaş, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Zerrin Tekindor Metin Akdülger, Birkan Sokullu, Miray Daner, Dolunay Soysert ve Merve Dizdar adliyeye geldi.