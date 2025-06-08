Babalar Günü ne zaman? Babalar günü hangi tarihte?

Haziran ayının ortalarına yaklaştığımız bugünlerde, toplumun temel direği olan babalar için özel bir gün tekrar hatırlanıyor. Ailenin görünmeyen yükünü taşıyan, çocuklarının geleceği için fedakarlıktan kaçınmayan babaların Babalar Günü'ne çok az kaldı. Bu özel günü kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla dile getirdiği soru "Babalar Günü ne zaman" şeklinde....

1908 yılında Batı Virginia'da bir kömür madeni faciasında hayatını kaybeden yüzlerce babanın anısına bir anma günü düzenlendiği düşünülse de, bu hikayenin tarihsel bir uyuşmazlık içerdiği belirtilir.

Babalar Günü'nün gerçek anlamda ortaya çıkışı, Anneler Günü'nden etkilenen ve babaların da değerini vurgulamak isteyen Sonora Smart Dodd'a atfedilir. Dodd'un babası, Amerikan İç Savaşı gazisi William Jackson Smart, annelerinin vefatının ardından altı çocuğunu tek başına büyütmüş ve büyük bir fedakarlık örneği sergilemiştir.

Anneler Günü kutlamalarından etkilenen Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan Haziran ayını, babaların da onurlandırılması gereken bir gün olarak belirledi. İlk Babalar Günü kutlaması, 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'un Spokane şehrinde gerçekleşti.