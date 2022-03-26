Baharı beklerken Ankara'ya kar sürprizi
Mart ayının sonlarına gelmişken baharı bekleyen Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde de etkili oldu.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde de kent genelinde etkisini sürdürdü.
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Başkent genelinde devam eden kar yağışıyla Anıtkabir, TBMM ve başkentin simgelerinden Atakule ve çevresi beyaza büründü.
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Kar yağışının kentin ana arterlerinde önemli bir ulaşım sorununa yol açmadığı görüldü.
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