Bakan Akar Koca Yusuf'un kokpitinde
Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinin gerçekleştirdiği uçuşla başladı.
Akar'ın birinci pilot koltuğuna oturduğu "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M, görev uçuşunu başarıyla tamamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından başladı.
2021-2022 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldı.
Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem yurt içi hem sınır ötesinde önemli faaliyetler icra ettiğini belirtti. Bakan Akar, "Müşterek harekatın ayrılmaz temel unsurlarından biri olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gerek operasyonel gerekse barış görevlerinde elde ettiği başarılar herkesin malumudur. Son olarak Afganistan'dan tahliye görevini hem teknik hem idari hem de uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir başarıyla icra ettiniz" diye konuştu.