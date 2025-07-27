Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor
Antalya turizmde yeni bir başarıya daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 26 Temmuz’da 104 bin 359 yabancı turist ile kente tüm zamanların en yüksek günlük girişi gerçekleşti. 2025 yılı başından bu yana ağırlanan yabancı turist sayısı ise 8.5 milyonu aşarken, temmuz ayı tamamlanmadan 2.3 milyon turist rakamına ulaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde yeni bir rekora imza attığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Ersoy, 26 Temmuz Cumartesi günü, kente gelen 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş sayısına ulaşıldığını belirtti.
Bakan Ersoy, Temmuz ayı tamamlanmadan Antalya’nın 2.3 milyon turist rakamına yaklaştığını ve 2025 başından bu yana toplam 8.5 milyonu aşkın yabancı turistin ağırlandığını açıkladı.
Antalya'nın artık sadece bir tatil rotası değil, küresel turizm sahnesinde 'başrol oyuncusu' olduğunu vurgulayan Ersoy, bu başarının ardında yatırım politikaları, kamu-özel sektör iş birliği ve turizm çalışanlarının özverisinin olduğunu belirtti.
Ersoy, "Otellerimizde misafirlerimizi güler yüzle karşılayan emekçilerimize, rehberinden şoförüne, acentecisinden tur operatörüne tüm turizm çalışanlarımıza, süreci özveriyle yöneten kamu kurumlarımıza ve sektör temsilcilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.