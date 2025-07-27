Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor

Bakan Ersoy, Temmuz ayı tamamlanmadan Antalya’nın 2.3 milyon turist rakamına yaklaştığını ve 2025 başından bu yana toplam 8.5 milyonu aşkın yabancı turistin ağırlandığını açıkladı.

Antalya'nın artık sadece bir tatil rotası değil, küresel turizm sahnesinde 'başrol oyuncusu' olduğunu vurgulayan Ersoy, bu başarının ardında yatırım politikaları, kamu-özel sektör iş birliği ve turizm çalışanlarının özverisinin olduğunu belirtti.