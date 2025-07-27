  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor

Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor

Antalya turizmde yeni bir başarıya daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 26 Temmuz’da 104 bin 359 yabancı turist ile kente tüm zamanların en yüksek günlük girişi gerçekleşti. 2025 yılı başından bu yana ağırlanan yabancı turist sayısı ise 8.5 milyonu aşarken, temmuz ayı tamamlanmadan 2.3 milyon turist rakamına ulaşıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde yeni bir rekora imza attığını sosyal medya hesabından duyurdu.

1 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 2

Ersoy, 26 Temmuz Cumartesi günü, kente gelen 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş sayısına ulaşıldığını belirtti.

2 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 3

Bakan Ersoy, Temmuz ayı tamamlanmadan Antalya’nın 2.3 milyon turist rakamına yaklaştığını ve 2025 başından bu yana toplam 8.5 milyonu aşkın yabancı turistin ağırlandığını açıkladı.

3 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 4

Antalya'nın artık sadece bir tatil rotası değil, küresel turizm sahnesinde 'başrol oyuncusu' olduğunu vurgulayan Ersoy, bu başarının ardında yatırım politikaları, kamu-özel sektör iş birliği ve turizm çalışanlarının özverisinin olduğunu belirtti.

4 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 5

Ersoy, "Otellerimizde misafirlerimizi güler yüzle karşılayan emekçilerimize, rehberinden şoförüne, acentecisinden tur operatörüne tüm turizm çalışanlarımıza, süreci özveriyle yöneten kamu kurumlarımıza ve sektör temsilcilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

5 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 6
6 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 7
7 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 8
8 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 9
9 | 10
Bakan Ersoy duyurdu! Turizmde tarihi rekor: Antalya zirveye oynuyor - Resim: 10
Kaynak: HABER MERKEZİ
10 | 10