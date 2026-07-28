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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi

Bursa'nın yıllardır beklediği hızlı tren projesinde kritik aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmaların son aşamada olduğunu ve test sürüşlerinin yakında başlayacağını açıkladı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli-Bursa etabındaki çalışmaların son aşamaya ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, hattaki test sürüşlerine yakında başlanacağını bildirdi.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 2

Projeye ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, toplam 201 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini belirtti.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 3

Yılda 30 milyon yolcuya hizmet verecek

Hattın tamamlanmasının ardından yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ile 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 4

Çalışmaların devam ettiği Osmaneli-Bursa kesimi ise 106 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Bu etabın hizmete alınmasıyla Bursa, Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlanacak.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 5

Uraloğlu, hattın sağlayacağı ulaşım imkânlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Osmaneli-Bursa kesimi, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek."

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 6

Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Osmaneli-Bursa etabının tamamlanmasıyla Bursa'dan hareket eden trenler, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ulaşabilecek.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 7

Projeyle yaklaşık 3,2 milyon kişinin yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişmesi sağlanırken Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 8

Hat kapsamlı testlerden geçirilecek

Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten Uraloğlu, test sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız."

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 9
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi - Resim: 10
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