Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa hızlı treninde son aşamaya gelindi
Bursa'nın yıllardır beklediği hızlı tren projesinde kritik aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmaların son aşamada olduğunu ve test sürüşlerinin yakında başlayacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin Osmaneli-Bursa etabındaki çalışmaların son aşamaya ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, hattaki test sürüşlerine yakında başlanacağını bildirdi.
Projeye ilişkin yazılı açıklama yapan Uraloğlu, toplam 201 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini belirtti.
Yılda 30 milyon yolcuya hizmet verecek
Hattın tamamlanmasının ardından yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ile 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.
Çalışmaların devam ettiği Osmaneli-Bursa kesimi ise 106 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Bu etabın hizmete alınmasıyla Bursa, Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlanacak.
Uraloğlu, hattın sağlayacağı ulaşım imkânlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Osmaneli-Bursa kesimi, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak. Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süreleri ise 2 saat 15 dakikaya düşecek."
Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Osmaneli-Bursa etabının tamamlanmasıyla Bursa'dan hareket eden trenler, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ulaşabilecek.
Projeyle yaklaşık 3,2 milyon kişinin yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişmesi sağlanırken Bursa'dan Ankara ve İstanbul'a yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.
Hat kapsamlı testlerden geçirilecek
Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirten Uraloğlu, test sürecine ilişkin şunları kaydetti:
"Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız."