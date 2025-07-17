Bakanlar değişiyor mu? Kabine (Bakanlar Kurulu) değişecek mi?
Son günlerde birtakım iddialar Ankara kulislerinde dolaşıyor. Özellikle bakanların değişeceği dedikoduları ayyuka çıkmış durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'yi perşembe günü toplaması da söylentileri hızlandırdı. Peki konu hakkında son durum nedir?
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Bakanlar değişiyor mu? Son günlerde bu soru epey yükselmiş durumda... Bazı gazeteciler iddialarına argümanlar sunarken vatandaş da konu hakkında bilgi almak istiyor. İşte son durum...
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Bakanlar değişiyor mu?
Bakanlar Kurulu'nun değişeceği yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten resmi bir açıklama gelmiş değil. Bugün Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyeceği merak konusu...
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