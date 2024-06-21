Bakanlığa talimat verildi: Doğum izni, kreş desteği, maaş... Yeni paketin ayrıntıları ortaya çıktı Türkiye'de doğum oranlarının azalmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Alarm veriyor" açıklaması üzerine, annelere yönelik doğum izninin bir yıla çıkarılması, maaşta iyileştirme ve kira, kreş desteği gibi uygulamalar gündeme geldi. Annelere yönelik destek paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. İşte detaylar...

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2001’de 2.38 seviyesinde olan doğurganlık hızı, 2023’de 1.51’e gerileyerek, nüfus yenilenme eşik değeri olan 2.1’in altına düştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son 2 kabine toplantısında da bu konuya özellikle değinerek yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki azalan doğum oranlarını “varoluşsal bir tehdit, felaket” olarak nitelendirmişti. Erdoğan, “Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız” demişti. 1 | 5

Çalışma yapılması için talimat Hürriyet'in haberine göre bu konu, geçtiğimiz haftalarda yapılan MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” demişti. Edinilen bilgilere göre bu süreçlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, çalışma yapması talimatı verdi. 2 | 5

Annelere yeni destekler yolda Aile Bakanı Göktaş, doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımlar üzerine geçtiğimiz haftalarda AK Parti’nin strateji ekibine bir sunum yaptığı öğrenildi. Ancak, sunumun ardından, AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı. 3 | 5