Bakanlığın yeni taklit tağşiş listesi belli oldu! Ayrıntılar yine mide bulandırdı (18 Kasım 2024)

Tehlikeli gıdalarla dolu listeler gün geçtikçe kabarırken, yapılan usülsüzlüklerle halkın sağlığı ile oynayanlar bir bir ifşa ediliyor. Bugüne kadar sucuktan kıymaya, baldan salçaya, çaydan zeytinyağına kadar neredeyse her ürün grubu listeye girdi. Yeni "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yer alan detaylar ise mide bulandırdı. 1 | 9

Yeni listede dana sucuk diye satılan sucuğun içinde sakatat olduğu ve baş eti kullanıldığı ortaya çıktı. 2 | 9

Yine toptan satış yapan bir gross marketin dana kıymasından dana değil, kanatlı eti çıktı. , Adana'daki bir işletmeden alınan parça etin ise at/eşşek eti olduğu belirlendi. 3 | 9