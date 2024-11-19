Bakanlığın yeni taklit tağşiş listesi belli oldu! Ayrıntılar yine mide bulandırdı (18 Kasım 2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinden numuneler toplayarak gıdaların güvenliğine ve içeriğine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Son dönemde bu denetim sonuçlarını halka açan bakanlık "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" adında iki liste paylaşıyor. Bakanlığın 18 Kasım 2024 tarihli son taklit tağşiş listesi ile güncel sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesi bir kez daha soframıza gelen ürünlerin aslında ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. 'Sağlıklı yaşam' vaat eden ürünlerin sağlığın en büyük düşmanı olduğu ortaya kondu.
Tehlikeli gıdalarla dolu listeler gün geçtikçe kabarırken, yapılan usülsüzlüklerle halkın sağlığı ile oynayanlar bir bir ifşa ediliyor. Bugüne kadar sucuktan kıymaya, baldan salçaya, çaydan zeytinyağına kadar neredeyse her ürün grubu listeye girdi. Yeni "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yer alan detaylar ise mide bulandırdı.
Yeni listede dana sucuk diye satılan sucuğun içinde sakatat olduğu ve baş eti kullanıldığı ortaya çıktı.
Yine toptan satış yapan bir gross marketin dana kıymasından dana değil, kanatlı eti çıktı. ,
Adana'daki bir işletmeden alınan parça etin ise at/eşşek eti olduğu belirlendi.
Sütten yapılması gereken tereyağında ise süt harici birçok madde tespit edildi. Kaşar peyniri ve ayranda ise ilaç etken maddesi natamisin bulundu.