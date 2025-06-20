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Bakanlık gıda skandalını ifşa etti: İçlerinde yok yok!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini bir kez daha kamuoyuna ifşa etti. Laboratuvar analizleri sonucu köfteden pekmeze, peynirden zeytinyağına sofraların vazgeçilmezi olan ürünlerde firmaların yaptığı sahtecilik 'pes' dedirtirken, markalar da liste liste yayımlandı. İşte pahalı gıda ürünlerinde oynanan ucuz oyunlar...

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Bakanlık gıda skandalını ifşa etti: İçlerinde yok yok! - Resim: 1

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda firmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son denetimleriyle bir kez daha deşifre oldu. Zeytinyağında tohum yağı, sucukta kanatlı eti, peynirde bitkisel yağ kullanan firmaların isimleri ve ürünleri bir bir açıklandı.

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Bakanlık gıda skandalını ifşa etti: İçlerinde yok yok! - Resim: 2

Zeytinyağına, tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karıştıran markalar:

SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez

NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa

SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın

MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

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Bakanlık gıda skandalını ifşa etti: İçlerinde yok yok! - Resim: 3

Süt ve süt ürünlerine bitkisel yağ karıştıran markalar

STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir

SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana

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Bakanlık gıda skandalını ifşa etti: İçlerinde yok yok! - Resim: 4

Tereyağına süt yağı dışında yağ ekleyen markalar

BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

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