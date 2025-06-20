Bakanlık gıda skandalını ifşa etti: İçlerinde yok yok!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini bir kez daha kamuoyuna ifşa etti. Laboratuvar analizleri sonucu köfteden pekmeze, peynirden zeytinyağına sofraların vazgeçilmezi olan ürünlerde firmaların yaptığı sahtecilik 'pes' dedirtirken, markalar da liste liste yayımlandı. İşte pahalı gıda ürünlerinde oynanan ucuz oyunlar...
Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda firmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son denetimleriyle bir kez daha deşifre oldu. Zeytinyağında tohum yağı, sucukta kanatlı eti, peynirde bitkisel yağ kullanan firmaların isimleri ve ürünleri bir bir açıklandı.
Zeytinyağına, tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karıştıran markalar:
SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez
NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa
SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın
MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın
Süt ve süt ürünlerine bitkisel yağ karıştıran markalar
STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir
SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana
Tereyağına süt yağı dışında yağ ekleyen markalar
BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara