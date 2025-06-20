Bakanlık gıda skandalını ifşa etti: İçlerinde yok yok!

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda firmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son denetimleriyle bir kez daha deşifre oldu. Zeytinyağında tohum yağı, sucukta kanatlı eti, peynirde bitkisel yağ kullanan firmaların isimleri ve ürünleri bir bir açıklandı.

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