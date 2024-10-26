Bakanlık güncelledi, 'Taklit ve tağşiş listesi'ndeki ürün sayısı 700'ü aştı! (26 Ekim 2024)

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıdalara yönelik güncellemelerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş ürün sayısı 109’a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı ise 703’e ulaştı. 1 | 6

Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden güncellediği listede, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde kullanılması, bazı gıdalara kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi ciddi uygunsuzluklara yer verdi. 2 | 6

Ayrıca listede gıda boyası eklenen ürünler, çiğ sütte düşük yağ oranı, soya ve nişasta katkısı gibi çeşitli yasaklı içerikler de bulundu. 3 | 6