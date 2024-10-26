Bakanlık güncelledi, 'Taklit ve tağşiş listesi'ndeki ürün sayısı 700'ü aştı! (26 Ekim 2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıdalar listesini güncelledi. Sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapılan ürün sayısı ise 703'e çıktı. Listede bitkisel yağ içeren süt ürünleri, sakatat ve domuz eti karışımı gıdalar gibi birçok uygunsuzluk bulunuyor. İşte 26 Ekim 2024 tarihi itibarıyla güncel Taklit ve tağşiş listesi ve listeye yeni eklenen ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıdalara yönelik güncellemelerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kişilerin sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş ürün sayısı 109’a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı ise 703’e ulaştı.
Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden güncellediği listede, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde kullanılması, bazı gıdalara kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi ciddi uygunsuzluklara yer verdi.
Ayrıca listede gıda boyası eklenen ürünler, çiğ sütte düşük yağ oranı, soya ve nişasta katkısı gibi çeşitli yasaklı içerikler de bulundu.
Bu tür gıda sahtekarlıkları, halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluştururken, Bakanlık tüketicileri dikkatli olmaya davet etti.