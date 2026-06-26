Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Dana eti diye bakın ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde yürüttüğü denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 25 Haziran 2026 tarihli güncel listesinde süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, takviye edici gıdalardan şarküteri ürünlerine kadar birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bazı dana ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlenirken, tam yağlı kremada bitkisel yağ, yoğurtta düşük yağ oranı ve bazı takviye edici gıdalarda ise ilaç etken maddesi bulundu. İşte bakanlığın açıkladığı o liste: