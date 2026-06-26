Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Dana eti diye bakın ne yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine yeni firmalar eklendi. Denetimlerde bazı dana ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat, kremada bitkisel yağ, yoğurtta ise düşük yağ oranı tespit edilirken, bazı takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesine rastlandı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde yürüttüğü denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın 25 Haziran 2026 tarihli güncel listesinde süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, takviye edici gıdalardan şarküteri ürünlerine kadar birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bazı dana ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlenirken, tam yağlı kremada bitkisel yağ, yoğurtta düşük yağ oranı ve bazı takviye edici gıdalarda ise ilaç etken maddesi bulundu. İşte bakanlığın açıkladığı o liste:
Bilaloğlu Süt ve Ürünleri Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Burdur / Merkez)
Marka: Köy Park
Ürün: Tam yağlı krema
Tespit: Bitkisel yağ tespiti
Polat Uysal (Ankara / Yenimahalle)
Ürün: Üretim alanından alınan "Yüzde100 piliç eti olduğu beyan edilen köfte ürünü"
Tespit: Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Mkabasakal İnşaat Lojistik Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Ankara / Polatlı)
Marka: Mkabasakal Harika Sucukları
Ürün: Dana sucuk
Tespit: Sakatat (dil) tespiti
Özsultan Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Özsultan Et Dünyası (İstanbul / Bağcılar)
Ürün: Dana kıyma
Tespit: Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti
Bicen Mağazacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstanbul / Silivri)
Ürün: Dana-kuzu köfte harcı
Tespit: Sakatat (baş eti) tespiti
Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Tekirdağ / Ergene)
Marka: Arslan
Ürün: Homojenize yarım yağlı yoğurt (500 gram)
Tespit: Yağ oranının düşük olması
Hekimzade İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hatay / Reyhanlı)
Ürün: Hekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıda
Tespit: İlaç etken maddesi tespiti
Hekimzade İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hatay / Reyhanlı)
Ürün: Hekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıda 750 mg 30 kapsül
Tespit: İlaç etken maddesi tespiti
Hekimzade İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hatay / Reyhanlı)
Ürün: Afromen Bitkisel 750 mg 30 kapsül
Tespit: İlaç etken maddesi tespiti
Hekimzade İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hatay / Reyhanlı)
Ürün: Hekimzade Afromen Bitkisel 750 mg 30 kapsül
Tespit: İlaç etken maddesi tespiti