Bakanlık noktayı koydu: Artık bu ürünler ayrı rafta satılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, sık sık karıştırılan tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ile son tüketim tarihi (STT) arasındaki farkı yayımladığı genelgeyle netleştirdi. Buna göre son tüketim tarihi geçen ürünlerin satışı yasaklanırken, belirli şartları sağlayan bazı TETT’li ürünlerin ayrı reyonlarda satışına izin verilecek.
Genelgede; çay, kahve, şeker, un, makarna, pirinç ve tuz gibi raf ömrü uzun ürünlerde TETT uygulamasının geçerli olduğu belirtilirken, süt, peynir, et ve benzeri hızlı bozulabilen ürünlerde ise STT uygulandığı vurgulandı.
TETT ve STT arasındaki fark açıklandı
TETT ve STT’nin sık sık karıştırılması nedeniyle tüketilebilir durumdaki birçok ürünün çöpe atıldığına dikkat çekilirken, Bakanlık son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışının kesin olarak yasak olduğunu bildirdi.
Öte yandan tavsiye edilen tüketim tarihi geçen bazı ürünlerin belirli koşullar sağlanması halinde satışına izin verileceği ifade edildi. Konuyla ilgili olarak gıda satış noktalarının bağlı bulunduğu oda ve esnaf birlikleri de bilgilendirildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre genelgede, STT’nin mikrobiyolojik açıdan kısa sürede bozulma riski taşıyan ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek ürünlerin güvenli tüketim süresini gösterdiği aktarıldı. TETT’nin ise uygun saklama koşulları altında ürünün tat, koku, tazelik ve aroma gibi özelliklerini koruduğu süreyi ifade ettiği belirtildi. Bu tarihin doğrudan bir gıda güvenliği kriteri olmadığına işaret edildi.
Tarihi geçen ürünlere yaptırım uygulanacak
Ayrıca STT’si geçmiş ürünlerin piyasada bulunması halinde idari para cezası uygulanacağı ve ürünlere el konulacağı hatırlatıldı.
TETT’si geçen ürünlerin satışına ilişkin şartlar da genelgede detaylandırıldı. Buna göre işletmeler, bu ürünlerin tüketim açısından uygun olup olmadığını kontrol edecek. Söz konusu ürünler diğer gıdalardan açık şekilde ayrılacak, tüketiciler gerekli bilgilendirmeyle uyarılacak ve ürünler marketlerde ayrı reyonlarda satışa sunulacak.
81 ile denetim talimatı gönderildi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 il müdürlüğüne gönderdiği talimatta ise denetimlerin sıklaştırılması istendi.
Resmi kontroller sırasında gerekli görülmesi halinde şüpheli ürünlerden numune alınacağı, TETT’si geçmiş ürünlerin ayrı bölümlerde satışa sunulup sunulmadığının inceleneceği ve kurallara aykırı hareket eden işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı bildirildi.