Bakanlık noktayı koydu: Artık bu ürünler ayrı rafta satılacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre genelgede, STT’nin mikrobiyolojik açıdan kısa sürede bozulma riski taşıyan ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek ürünlerin güvenli tüketim süresini gösterdiği aktarıldı. TETT’nin ise uygun saklama koşulları altında ürünün tat, koku, tazelik ve aroma gibi özelliklerini koruduğu süreyi ifade ettiği belirtildi. Bu tarihin doğrudan bir gıda güvenliği kriteri olmadığına işaret edildi.