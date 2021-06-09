Bakanlık verileri: COVID-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı
29 Mayıs-4 Haziran'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vakaları 67 ilde azalırken, 14 ilde arttı.
Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (22-28 Mayıs) göre en çok azaldığı iller; Gümüşhane (58,45), Bilecik (49,77), Bayburt (37,24), Kocaeli (30,01), Kırklareli (28), Düzce (27,12), Hakkari (27,11), İstanbul (26,04), Bingöl (25,40), Ardahan (22,03), Eskişehir (21,98), Trabzon (21,54), Ağrı (21,53), Bitlis (21,10) ve Ordu (20,39) oldu.
Bu illeri Iğdır (18,06), Amasya (17,57), Çanakkale (16,71), Denizli (16,49), Ankara (16,21), Edirne (15,74), Konya (15,20), Bursa (14,01), Erzurum (13,66), Balıkesir (13,64), Zonguldak (13,31), Kars (13,18), Nevşehir (11,47), Diyarbakır (11,26), Kütahya (11,16), Çankırı (10,41), Uşak (10,29), Sakarya (10,06), Batman (9,87), Tokat (9,85), Burdur (9,7), Giresun (9,67), Şanlıurfa (9,63), Kayseri (9,61), Artvin (9,50), Manisa (9,46), Tekirdağ (9,35), Karabük (9,11), Mardin (8,33), Erzincan (8,28), Niğde (7,01), İzmir (6,51), Siirt (6,51), Samsun (6,20), Kahramanmaraş (6,05), Mersin (5,38), Yalova (4,88), Hatay (4,52), Tunceli (4,32), Osmaniye (3,87), Çorum (3,50), Aydın (2,22), Adıyaman (2,18), Adana (1,92), Muğla (1,71), Bolu (1,58), Sinop (0,93), Karaman (0,78), Antalya (0,63), Şırnak (0,39), Afyonkarahisar (0,14) ve Gaziantep (0,05) izledi.
Böylelikle 29 Mayıs-4 Haziran aralığında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları toplam 67 ilde azaldı.