Bakanlık verileri: COVID-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (22-28 Mayıs) göre en çok azaldığı iller; Gümüşhane (58,45), Bilecik (49,77), Bayburt (37,24), Kocaeli (30,01), Kırklareli (28), Düzce (27,12), Hakkari (27,11), İstanbul (26,04), Bingöl (25,40), Ardahan (22,03), Eskişehir (21,98), Trabzon (21,54), Ağrı (21,53), Bitlis (21,10) ve Ordu (20,39) oldu.