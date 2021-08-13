Bakanlık verileri: İşte vaka sayıları en fazla artan şehirler Açıklanan verilere göre, COVID-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 24-30 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 71'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. 1 | 10

COVID-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 24-30 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 71'e yükseldi. 2 | 10

Ülke genelinde, her 100 bin nüfustaki vaka sayısının en fazla olduğu il 974,4 ile Siirt oldu. 3 | 10