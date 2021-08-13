Bakanlık verileri: İşte vaka sayıları en fazla artan şehirler
Açıklanan verilere göre, COVID-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı 24-30 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 71'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 31 Temmuz-6 Ağustos'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
COVID-19 vaka sayısının 100 bin kişide 100'ün üstünde olduğu il sayısı, 24-30 Temmuz'da 54 iken bu sayı, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta 71'e yükseldi.
Ülke genelinde, her 100 bin nüfustaki vaka sayısının en fazla olduğu il 974,4 ile Siirt oldu.
Siirt'in ardından her 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı Diyarbakır'da 786,29, Bingöl'de 618,02, Batman'da 557,11, Bitlis'te 524,39, Rize'de 503,27, Mardin 430,81, Ağrı 375,34, Konya'da 363,31, Muş'ta 351,96, Elazığ'da 331,16, Trabzon'da 328,03 ve Ordu'da 306,18 olarak kayıtlara geçti.