Bakanlık verileri: Vaka sayısı 64 ilde azaldı, 17 ilde arttı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ve 5-11 Haziran'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vakaları 64 ilde azalırken 17 ilde arttı.
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 5-11 Haziran'da 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, geçen hafta vaka sayısı en fazla azalan iller arasında ikinci olan Bilecik, bu hafta ilk sırada yer aldı. Bu şehri, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta izledi. Vaka sayısı Bilecik'te 30,69, Karaman'da 25,50, Malatya'da 21,86, Kastamonu'da 20,74 ve Isparta'da 20,44 düştü.
Ülke genelindeki 18 ilde 100 bin kişideki vaka sayısı 10-20 aralığında azaldı.