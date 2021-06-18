Bakanlık verileri: Vaka sayısı 64 ilde azaldı, 17 ilde arttı

Buna göre, geçen hafta vaka sayısı en fazla azalan iller arasında ikinci olan Bilecik, bu hafta ilk sırada yer aldı. Bu şehri, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta izledi. Vaka sayısı Bilecik'te 30,69, Karaman'da 25,50, Malatya'da 21,86, Kastamonu'da 20,74 ve Isparta'da 20,44 düştü.

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