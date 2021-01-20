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  4. Bakanlık yanıtladı: Türkiye'de COVID-19 aşısıyla ilgili en çok merak edilenler

Bakanlık yanıtladı: Türkiye'de COVID-19 aşısıyla ilgili en çok merak edilenler

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de uygulanmaya başlanan COVID-19 aşıyla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede uygulanan aşılamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden yanıt verdi.

"https://covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, COVID-19 geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı.

İşte sıkça sorulan sorulan ve cevapları...

1 | 18

COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?

"COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir."

2 | 18

İnaktif COVID-19 aşısı olduktan sonra hastalığa karşı ne kadar süre korunacağım?

"Klinik çalışmalarda, inaktif COVID-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. COVID-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır."

3 | 18

 İnaktif COVID-19 aşısı kaç doz uygulanacak?

"18 ve üstü yaştaki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz uygulanacaktır."

4 | 18