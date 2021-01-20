Bakanlık yanıtladı: Türkiye'de COVID-19 aşısıyla ilgili en çok merak edilenler Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de uygulanmaya başlanan COVID-19 aşıyla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede uygulanan aşılamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara, "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden yanıt verdi. "https://covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, COVID-19 geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı. İşte sıkça sorulan sorulan ve cevapları... 1 | 18

COVID-19 geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım? "COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir." 2 | 18

İnaktif COVID-19 aşısı olduktan sonra hastalığa karşı ne kadar süre korunacağım? "Klinik çalışmalarda, inaktif COVID-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. COVID-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır." 3 | 18