Bakanlık yeni listeyi açıkladı! 31 markada mide bulandıran oyunlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Şubat tarihli yeni taklit veya tağşiş listesini yayımladı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan 31 markanın mide buladnıran oyunları bir kez daha gözler önüne serildi. İşte kaşar peynirinden köfte harcına kadar uzanan o akılalmaz liste.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekim 2024'ten bu yana denetimlerde halkın sağlığı ile oynayan firmaları tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son açıklamasında denetimeden geçemeyen ürünleri Taklit veya Tağşiş-1 ve Taklit veya Tağşiş-2 şeklinde iki ayrı listede duyurdu.
Listeler sınıflandırıldı
Taklit veya Tağşiş-1 listesinde ürün içerine başka madde karıştırılarak taklit edilen gıdalar yer alırken, Taklit veya Tağşiş-2'de ise mevzuata aykırı üretilen ya da işlenen gıdalar yer aldı.
Her iki listede de peynirden, köfte harcına, lahmacundan sucuğa kadar pek çok üründe mide bulandıran karışımlar tespit edildi.
İşte yeni listeler ve ifşa edilen markalar...