Bakanlık yeni taklit ve tağşiş gıdalar listesini yayımladı! Bu markalara dikkat!

Bakanlık halkın sağlığı ile oynayan işletmeleri açıklamaya devam ediyor, her gün listeler biraz daha kabarırken yapılan ihlaller 'bu kadarı da pes' dedirtiyor. Bakanlık, vatandaşları da tükettikleri ürünler konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmaya çağırıyor.

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