Bakanlık yeni taklit ve tağşiş gıdalar listesini yayımladı! Bu markalara dikkat!
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkı kandıran ve aldatan işletmeleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Bugüne kadar halkın sofrasından eksik etmediği ürünlerde boya ve ilaçtan, yabancı cisme kadar birçok yasaklı madde çıktı. Et ürünleri, salçalar, çay ve baharatlar, peynir, tereyağ, zeytinyağı listede en çok yer alan ürünler oldu. Bakanlığın 12 Kasım 2024 tarihli taklit ve tağşiş gıdalar listesinde ise ballardaki sahtecilik gözler önüne serildi.
Bakanlık halkın sağlığı ile oynayan işletmeleri açıklamaya devam ediyor, her gün listeler biraz daha kabarırken yapılan ihlaller 'bu kadarı da pes' dedirtiyor. Bakanlık, vatandaşları da tükettikleri ürünler konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmaya çağırıyor.
Bakanlığın 12 Kasım 2024 son taklit ve tağşiş listesinde ballarda yapılan sahtekarlık göze çarpıyor.
Ankara'dan alınan numunelerde ABALI ve BALPETEK markalarının süzme çiçek balında taklit ve tağşiş tespit edildi.
Mersin'de de arıcılık faaliyetleri yürüten Mut Yöresel Ürünlerinin balında yine taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.