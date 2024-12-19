Bakanlık'tan bir 'domuz eti' ifşası daha! Skandalın yeni adresi belli oldu

Bakanlığın yeni "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde bir kez daha domuz eti skandalı yaşandı. Bir restoranın dana eti diye menüye koyduğu ürünün domuz eti olduğu ortaya çıktı.

Yine bir sucuk markasının dana sucuk diye sattığı ürünlerinde de domuz eti tespit edildi.