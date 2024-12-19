Bakanlık'tan bir 'domuz eti' ifşası daha! Skandalın yeni adresi belli oldu
Gıdada denetimler tam gaz devam ederken, kontrolleri gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı sınıfta kalan işletmeleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Bu utancın yanında halkı kandırmak ve sağlığı ile oynamaktan çekinmeyen işletmelere ceza yağıyor. Bakanlığın 18 Aralık tarihli son "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde vahim tablo bir kez daha gözler önüne serildi. Birkaç ay önce patlak veren domuz eti skandalı farklı marka ve ürünlerle yeniden ortaya çıktı.
Bakanlığın yeni "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde bir kez daha domuz eti skandalı yaşandı. Bir restoranın dana eti diye menüye koyduğu ürünün domuz eti olduğu ortaya çıktı.
Yine bir sucuk markasının dana sucuk diye sattığı ürünlerinde de domuz eti tespit edildi.
Türkiye'nin en gözde turistik lokasyonlarından, yerli ve yabancı milyonlarca tursiti ağırlayan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 'Chinese Rose Restaurant'ın, dana kaburga diye sattığı etin aslında domuz eti olduğu öğrenildi.
Balıkesir'de faaliyet gösteren Önder Sütüven 'dana' sucuklarından da 'domuz' eti çıktı.
Yine isot ve sumak gibi baharatlarda gıdada yasak olan boyalar tespit edildi. Ginseng diye ilaç karıştırılan macun ve çaylar son listede de yer aldı.