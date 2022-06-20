Bakımı yapılan 4 THK uçağı temmuzda göreve başlayacak Bakımı yapılan Türk Hava Kurumuna ait 4 amfibik uçak temmuzdan itibaren yangın bölgelerinde konuşlandırılacak. THK Kayyum Heyeti Başkanı Kaya, "Uçakların bakımlarını son derece tasarruflu şekilde yapmaya çalıştık. Bazı parçalar TUSAŞ'ın stoklarından karşılandı ve toplamda 4 milyon dolara yakın tutar harcandı." açıklaması yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) destekleriyle bakım ihtiyacı tamamlanan Türk Hava Kurumunun (THK) 4 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, gelecek aydan itibaren yangın bölgelerinde hizmete başlayacak. 1 | 9

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakımı yapılan uçaklara ilişkin bilgi verdi. 2 | 9

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve SSB'nin iş birliğiyle TUSAŞ üzerinden kendilerine verilen destekler sonucu CL-215 modeli uçaklardan 3'ünün bakımının yapıldığını ve 4'üncüsünün de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kaya, bunların piston motorlu, gece uçuşu yapamayan eski nesil uçaklar olduğunu söyledi. 3 | 9