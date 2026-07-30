Balıkçılar yeni sezondan umutlu: "40 yıldır ilk kez böyle bir tablo görüyoruz"

"40 sene içerisinde ilk defa bu kadar zengin karşımıza çıkıyor"

Balıkçı İdris Şeremet, yeni sezon öncesinde büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, Karadeniz’den gelen palamut haberlerinin umutlarını artırdığını söyledi. Şeremet, "Evet, yeni sezonda her zaman bildiğiniz gibi beklentilerimiz yüksek oluyor. Yeni bir sezon demek yeni bir heyecan demek. Yeni sezonda bir sürü insanlar geliyor. Tayfalarımız hep dışarıdan geliyor. Karadeniz Bölgesi'nden gelenler var, Ordu'dan, Bartın'dan. Herkes ekmek peşine düşüyor" dedi.

Bu sezon için çok umutlu olduklarını ifade eden Şeremet, "Bu sene çok umutluyuz, çok heyecanlıyız. Daha da çok hızlı bir tempolu yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Her sene öyle ama bu sezon bizim için bir başka sezon. Çünkü palamut müjdesi aldık. Karadeniz'de her kıyıda, her Karadeniz'e çıkan ana balık havyarları tuttu ve çok bereketli bir palamut olacak" diye konuştu.