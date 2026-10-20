Balıkçılar yıllardır böylesini görmedi: Palamutta tarihi bolluk

Akçay, şu anda en çok palamut avlandığını, hamsinin de bu yıl bol olmasını beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Palamut ve hamsiyle birlikte bu sezon çinekopu da lüfer balığını da bol bekliyoruz. Şartlar, hava, iklim gibi bütün her şey bir araya gelince denizlerimiz verimli oluyor. Sezonun geri kalanı için umutluyuz. Dediğim gibi palamudun peşinde çinekopumuz, lüferimiz olacak. Daha sonra da hamsimiz devam edecek. Dördüncü aya kadar umutlu bir şekilde balıkçılık sürecek. Palamut ise mevsim balığı olduğu için kasım sonlarına kadar devam eder. Temennimiz aralık ayını da bulması."