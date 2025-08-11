Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğündeki depremde 75 yapı hasar gördü, 1 bina tamamen yıkılırken enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 30'a yakın kişinin yaralandığı depremde halen tedavi gören 10 yaralının durumunlarının iyi olduğu öğrenilirken sabaha kadar 200'den fazla artçı ile sallanan bölge halkı endişeli. 1 | 10

Bölgedeki sismik hareketliliği ve etkilerini değerlendiren uzmanlar ise yeni uyarılarda bulunuyor. Balıkesir'in Sındırgı depreminin beklenen bir deprem olduğunu ifade eden Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Uşak bloğundaki deprem zincirini anlattı.

Güneyden kuzeye doğru sürekli bir stres transferi olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, geneli 6-7 arasında yaşanan büyük depremler olduğunu belirterek 1969'da Alaşehir, 1970'de Gediz, 1971'de Burdur, 1995'te Dinar, 2002'de Afyon ve son olarak 10 Ağustos 2025'te yaşanan 6,1'lik Sındırgı depremine işaret etti.

1969'dan beri bir tümör gibi büyüdü Uşak bloğunun 1969'dan günümüze kadar bir tümör gibi büyüyüp, genişlediğini kaydeden Prof. Dr. Bektaş, "Uşak bloğunun etrafındaki faylar zaman içerisinde tetiklenecek, etkilenecek, deformasyona uğrayacak ve bu tümör, deprem tümörü genişlemeye devam edecek. Nasıl ki 1969'dan bu yana 6 deprem ürettiyse bu durum devam edecek" dedi.

Sındırgı son olmayacak, stres 6 şehre kayıyor Deprem kümesinin genişleyeceğini belirten Prof. Dr. Bektaş, 6 ili şu ifadelerle uyardı: "Uşak merkezli, kuzeyden Simav Fayı, güneyden Gediz Fayı ile sınırlı olan Uşak bloğu 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7) deprem üretti. Deprem kümesi bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle gerçekleşti. Sındırgı 6,1 depremi büyüyen deprem kümesinin son ürünü olmayacak. Deprem kümesi batıda Manisa-İzmir; Güneyde Aydın-Muğla; doğuda Isparta, Afyon yörelerine doğru genişleyecek. Neden? Uşak bloğunun deformasyonu ve çevre bloklara olan etkisi sürekli olan Ege deformasyonun bir ürünüdür."

"6.1'i geçen deprem beklemiyorum" Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem Simav kırığının KB bölümündeki Düventepe kolunda M6.1 olmuştur. Yıkım gücü (şiddeti) 8'dir. Yeri 15 kilometre kırmıştır. Ardında M6.1'i geçen deprem beklemiyorum" dedi.

"Bu, beklenen en büyük depremdi" Ercan ayrıca, "Balıkesir 'çok deprem olan il' demektir. Sındırgı ise 'çok kırıklı yer' demektir. 1969'daki M6,1'lik yıkıcı depremden sonra 56 yıl deprem olmadı. Bu, beklenen en büyük depremdi" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ercan, 2007'de yürürlüğe giren deprem yönetmeliğine uygun yapılan binalarda yıkım yaşanmadığını vurgulayarak, "4 göçen yapı, yönetmelik koşullarını sağlamayan belediyenin tarayıp boşaltmadığı yapılardır" diye belirtti.

Naci Görür'den Marmara uyarısı Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Marmara'yı etkileyip etkilemeyeceği sorularına, "Marmara bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama KAF'ın kuzey kolunu etkileyeceğini sanmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Demirci fayı kırılırsa bir deprem daha olabilir" Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise, Sındırgı'daki depreme ilişkin Demirci fayı kırılırsa bir deprem daha olabileceğini, Demirci tarafı kırılmadığı sürece de bir deprem beklemediğini söyledi.