Bugün Balıkesir ufak çaplı depremlerle sallanırken saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre illerde de hissedilen deprem halkı sokağa döktü. Depremin şiddeti epey büyüktü ve yıkılan bina olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan yoğun şekilde "Balıkesir depreminde ölü ve yaralı var mı" sorusu geliyor.

1 | 3