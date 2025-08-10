Balıkesir depremi yıkılan ve hasarlı bina var mı? Balıkesir depreminde ölü ve yaralı var mı?
Balıkesir saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem, İstanbul, Çanakkale, İzmir'de de hissedilirken halk büyük panik yaşadı. Deprem sonrası yıkılan bina olup olmadığı sorgulanırken "Ölü ve yaralı var mı" sorusu sıkça geliyor.
Bugün Balıkesir ufak çaplı depremlerle sallanırken saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre illerde de hissedilen deprem halkı sokağa döktü. Depremin şiddeti epey büyüktü ve yıkılan bina olup olmadığı araştırılıyor. Öte yandan yoğun şekilde "Balıkesir depreminde ölü ve yaralı var mı" sorusu geliyor.
Balıkesir'de yıkılan bina var mı?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya en son yaptığı açıklamada "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir" diye belirtti.
Balıkesir depremi ölü ve yaralı var mı?
Balıkesir depremi sonrası ölü ve yaralı olduğuna dair gelen bir bilgi yok.