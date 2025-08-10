Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? Balıkesir depremi ne kadar sürdü?

Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedilirken bölge halkı büyük bir endişe yaşadı. Saniyeler süren deprem sonrası halk sokağa dökülürken şimdi en çok yöneltilen sorulardan biri de "Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü" şeklinde...

