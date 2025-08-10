Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü? Balıkesir depremi ne kadar sürdü?
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa dökülürken depremin kaç saniye sürdüğü merak konusu oldu. Konu yoğun şekilde araştırılırken resmi açıklama olup olmadığı araştırılıyor.
Balıkesir Sındırgı 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedilirken bölge halkı büyük bir endişe yaşadı. Saniyeler süren deprem sonrası halk sokağa dökülürken şimdi en çok yöneltilen sorulardan biri de "Balıkesir Sındırgı depremi kaç saniye sürdü" şeklinde...
Balıkesir Sındırgı depremi depreminin kaç saniye sürdüğü hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda depremin uzun sürdüğü yorumları dikkat çekti.