Balıkesir Sındırgı'daki depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün gece 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve çevre illerden de şiddetli hissedilen sarsıntı, ilçede yıkıma neden oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan tabloda, ilçe merkezinde 3 bina tamamen yıkılırken, çok sayıda yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Gece saat 22.48'de meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre, deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara, depremin etkisini gözler önüne serdi. İlçe merkezinde 3 bina tamamen yıkılırken, çok sayıda yapının da ağır hasar aldığı tespit edildi. Dronla kaydedilen görüntülerde, bazı binaların enkaza döndüğü görüldü.

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ederken, artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşların geceyi sokaklarda geçirdiği öğrenildi.

