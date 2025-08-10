Bugün Balıkesir Sındırgı'da birçok deprem meydana gelirken saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul, İzmir, Çanakkale'de deprem hissedilirken bölge endişeye kapıldı ve sokağa döküldü. Bakan Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Bu gelişme sonrası "son depremler" araması yoğun şekilde yapılmaya başlandı.

