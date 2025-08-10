Balıkesir'de deprem mi oldu? İstanbul, Çanakkale, İzmir deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ
Balıkesir'de deprem oldu. Deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale'de de hissedildi. Halk büyük panik yaşarken vatandaşlar sokağa döküldü. Bu deprem sonrası son depremler listesi bir kez daha yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
Bugün Balıkesir Sındırgı'da birçok deprem meydana gelirken saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul, İzmir, Çanakkale'de deprem hissedilirken bölge endişeye kapıldı ve sokağa döküldü. Bakan Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Bu gelişme sonrası "son depremler" araması yoğun şekilde yapılmaya başlandı.
Son depremler listesi... (10 Ağustos 2025)
20:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.0
20:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.1
20:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.6
19:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.7
19:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 6.1
18:35 – Antakya (Hatay) – 1.7
18:06 – Akhisar (Manisa) – 2.3
18:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
18:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.5
17:43 – Menteşe (Muğla) – 1.3
17:35 – Gölova (Sivas) – 2.0
17:19 – Karlıova (Bingöl) – 1.5
17:12 – Kulu (Konya) – 2.1
16:44 – Çelikhan (Adıyaman) – 2.0
16:23 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.9
16:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
15:58 – Menderes (İzmir) – 1.8
14:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
14:29 – Simav (Kütahya) – 1.3
14:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0