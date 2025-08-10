Balıkesir'de fay hattı var mı, fay geçiyor mu? Deprem risk haritası...

Deprem ülkesi Türkiye bir kez daha Balıkesir depremi ile endişe yaşadı. Balıkesir Sındırgı 6.1 ile sallandı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin artçıları sürerken deprem risk haritası aratılmaya başlandı. Öte yandan "Balıkesir'de fay hattı var mı" sorusu epey gelmeye başladı.

Balıkesir'de fay hattı var mı?

Balıkesir hem Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF)’nın etkisi altında hem de Batı Anadolu’daki graben (çöküntü) sistemleri ile ilişkili aktif fayların bulunduğu bir bölgede yer alıyor.

Daha net olarak:

Kuzeyde: Manyas ve Gönen civarında, Marmara Denizi'ne uzanan kollar var.

Ortada: Balıkesir şehir merkezi, Bigadiç ve Sındırgı çevresinde Simav Fay Zonu ve ona bağlı küçük kırık hatları bulunuyor.

Batıda: Edremit Körfezi’ne uzanan faylar, Ayvacık–Edremit hattında aktif.

Doğuda: Dursunbey–Sındırgı tarafı, Simav Fayı ile ilişkili sismik olarak aktif bir alan.