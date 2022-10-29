Balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu
Kapadokya'da balonlar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.
Cumhuriyet'in 99. yılı tüm yurtta kutlanırken Kapadokya'da da sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonlarının sepetlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.
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