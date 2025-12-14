Banu Alkan öldü mü, yaşıyor mu? Banu Alkan kimdir?

Banu Alkan kimdir?

Banu Alkan, 1 Temmuz 1958’de Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde doğmuş Türk sinema sanatçısı ve şarkıcıdır. Türk sinemasında özellikle 1970’li ve 1980’li yıllara damga vurmuş, “Afrodit” lakabıyla anılmıştır.

Gerçek adı Remka Rebronja olan Banu Alkan, Hırvatça “yaban gülü” anlamına gelen bu ismi çocukluk yıllarında kullandı. Annesi Canan, babası Müslüm'ün üç çocuğundan biridir. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balkanlar’dan Türkiye’ye göç etti. Balıkesir’in Edremit ilçesine yerleşen aile, Türk vatandaşı oldu ve “Alkan” soyadını aldı. Remka önce “Yaprak”, ardından “Banu” adını kullanmaya başladı. Daha sonra İstanbul’a taşınarak Kartal’da yaşamaya başladı.

Gençlik yıllarını Kartal’da geçiren Alkan, Kartal Maltepe Lisesi’nde eğitim gördü. 1976 yılında, 18 yaşındayken Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmaya katılarak dikkat çekti. Yarışmada birinci Oya Aydoğan olurken, Banu Alkan da sinema dünyasına ilk adımını atmış oldu. Ardından LCC ve Vakko mankenlik okullarında eğitim alarak diplomalı fotomodel oldu.

Bir sabun reklamında rol almasının ardından ünlü yönetmen Memduh Ün’ün dikkatini çekti ve onunla sözleşme imzaladı. 1975 yılında başladığı sinema kariyeri boyunca onlarca filmde rol aldı ve dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi.

Özel hayatı da sık sık gündeme gelen Alkan, 17 yaşındayken evli ve iş insanı olan Gürbüz Hanif ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Yaklaşık 20 yıl süren bu birliktelik, Hanif’in kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle sona erdi.

1989 yılında çektiği son filmden sonra uzun süre gözlerden uzak kalan Banu Alkan, 1998 yılında “Neremi” adlı albümle müzik dünyasına adım attı. Albüm ve özellikle yorum tarzı yoğun eleştirilere rağmen uzun süre gündemde kaldı. 2001 yılında “Tuzu Kurular”, 2005 yılında ise “Kızma Birader” adlı dizilerde rol aldı.

2004 yılında “Ünlüler Çiftliği” adlı reality programa katıldı. Program, yarışmacılar arasında yaşanan sert tartışmalar nedeniyle büyük ilgi gördü. Aynı dönemde uzun yıllar birlikte olduğu Murat Taşdemir ile yaşadığı ilişki de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Taşdemir’in bir televizyon programında Alkan’a yönelik davranışları kadın örgütlerinin tepkisine neden oldu. 2005 yılında Taşdemir’in başka biriyle evlenmesinin ardından taraflar arasındaki polemikler uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

2003 yılından itibaren Beylerbeyi Müzik Okulu’nda iki yıl şan eğitimi alan Alkan, televizyon projelerinde de yer almaya devam etti. 2017 yılında Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy ile birlikte “Dünya Güzellerim” adlı program için Hindistan, Nepal ve Vietnam’da çekimlere katıldı.

16 Aralık 2023 itibarıyla Bülent Ersoy ve Safiye Soyman ile birlikte YouTube’da yayınlanan “Dünya Güzelleri Masada” programıyla yeniden izleyici karşısına çıktı. 13 Şubat 2024’te ise kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı.