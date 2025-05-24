  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Baraj kapakları kapatıldı, eski köy sular altında kaldı

Baraj kapakları kapatıldı, eski köy sular altında kaldı

Kars Sarıkamış’ta bulunan Karakurt Barajı'nın kapakları kapatıldı. Su seviyesinin hızla yükselmesi eski köy evlerini, kiliseyi, çarşıyı ve köy okulunun tamamen sular altında kalmasına neden oldu. Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Baraj kapakları kapatıldı, eski köy sular altında kaldı - Resim: 1

Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldı.

1 | 7
Baraj kapakları kapatıldı, eski köy sular altında kaldı - Resim: 2

Yöre sakini Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi. Sular altında kaldı. Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

2 | 7
Baraj kapakları kapatıldı, eski köy sular altında kaldı - Resim: 3

Su altında kalan evler, sokaklar, tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı. Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor.

3 | 7
Baraj kapakları kapatıldı, eski köy sular altında kaldı - Resim: 4
4 | 7