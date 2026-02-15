Barajın kapakları açıldı, ev ve işletmeleri su bastı

Sitenin yöneticiliği yapan Hasibe Dedeş ise, "Dim Çayı'nda özellikle alt yapı olmadığı için rögarlar ile ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Birkaç gün öncesinde haber verilmesi gereken barajın açılmasıyla alakalı hiçbir anons ve haber verilmedi. Bizler birkaç parça eşyalarımız ile birlikte kurtarabildiklerimiz ile bu mağduriyeti yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.