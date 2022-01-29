Bartın'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 4 metrelik buz sarkıtları oluştu
Batı Karadeniz'de 10 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı sonrası boyları 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu Köylerde çatıların çökmemesi için kar kütleleri küreklerle temizleniyor.
Batı Karadeniz bölgesinde 10 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreye geçti.
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Batı Karadeniz bölgesinde 10 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışlarının ardından Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreye geçti.
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