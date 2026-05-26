Başkent Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı vakti...
İslam dünyası bir yandan Kurban Bayramı'na hazırlanırken bir yandan da bayram namazı saatlerini araştırıyor. Başkentte yaşayanlar da namazı kaçırmak istemiyor ve bu sebeple aramalarını sıklaştırmış durumda... Peki Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ankaralılar Kurban Bayramı'nı iple çekerken bayram namazı için de sabırsızlık içinde... Ankara'nın tarihi camileri yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak. Heyecan katlanırken peş peşe gelen soru "Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak" oluyor.
2026 Ankara Kurban Bayramı namazı saati...
Başkent Ankara'da Diyanet'in bilgilendirmesine göre 2026 Kurban Bayramı namazı 05.59'da kılınacak.
Ankara’nın en ünlü ve tarihi camileri
Kocatepe Camii
Türkiye’nin en büyük camilerinden biridir ve başkentin simgelerindendir.
Hacı Bayram Veli Camii
Manevi değeri çok yüksek olup Hacı Bayram-ı Veli türbesi ile yan yanadır.
Aslanhane Camii
Selçuklu döneminden kalan en önemli yapılardan biridir ve ahşap direkli camiler arasındadır.
Ahi Elvan Camii
Ankara’nın en eski Osmanlı camilerinden biridir.
Maltepe Camii
Şehir merkezinde yer alan önemli modern camilerden biridir.
Yeni Cami (Ulus)
Ulus bölgesinde bulunan tarihi Osmanlı camilerinden biridir.
Alaaddin Camii
Ankara Kalesi içinde yer alan en eski camilerden biridir.
Hacı Musa Camii
Osmanlı dönemine ait küçük ama tarihi değeri olan camilerden biridir.
Samanpazarı Camii
Tarihi çarşı bölgesinde yer alan önemli dini yapılardandır.