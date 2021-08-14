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  4. Batı illeri aşı haritasında maviye büründü: Vaka sayılarına yansıyacak

Batı illeri aşı haritasında maviye büründü: Vaka sayılarına yansıyacak

Türkiye’nin batı şehirlerindeki aşılama oranları yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı.

COVID-19 salgınıyla mücadelede Türkiye’nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75’lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye ulaştı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener,  aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

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COVID-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğini belirten Şener, şöyle konuştu:

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